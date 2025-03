Juventus, Tudor sarà sulla panchina bianconera anche durante quella competizione: i dettagli sul contratto del tecnico croato

Igor Tudor sarà l’allenatore della Juventus anche durante il Mondiale per Club: i dettagli sul contratto dell’allenatore

Igor Tudor è ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il tecnico croato sarà sulla panchina bianconera anche durante il Mondiale per Club. Inoltre, in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il contratto verrà automaticamente rinnovato per un altro anno e sarà da circa 2 milioni di euro.

