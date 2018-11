Juventus Under 23 in crisi di risultati in Serie C: classifica difficile e vittoria che manca da tempo, ma il progetto bianconero resta su basi solide

La Juventus Under 23, unica 'seconda' squadra italiana riuscita a formarsi nella scorsa estate per partecipare al campionato di Serie C, non attraversa un bel periodo. A cominciare dai risultati: i bianconeri sono reduci da quattro sconfitte consecutive e non vincono da oltre un mese. La classifica, di conseguenza, non sorride alla Under 23 juventina, posizionata in zona playout nel Gruppo A della Serie C con 11 punti conquistati in 12 gare. Il progetto bianconero è però chiaro e vede il club torinese lungimirante e in vantaggio sulla concorrenza.