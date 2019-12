Lisa Boattin, difensore della Juventus Women, parla dopo la vittoria delle bianconere sulla Fiorentina: ecco le sue parole – VIDEO

(dal nostro inviato) – Lisa Boattin è al settimo cielo dopo la vittoria sulla Fiorentina. Ecco le parole sulla gara.

VITTORIA – «Tre punti fondamentali. Noi cerchiamo di non guardare la classifica, pensiamo a noi stessi, lavoriamo duro durante la settimana ed entriamo in campo per vincere. Oggi sono arrivati i tre punti e siamo contentissime».

CRESCITA – «La squadra sta migliorando, abbiamo fame quindi l’asticella si sta alzando. Vogliamo crescere ancora, in Europa, quindi penso che anche con queste partite riusciamo a crescere sotto questo punto di vista. Ci fanno crescere queste gare».

SCUDETTO – «Non siamo da sole, c’è la Fiorentina, la Roma, il Milan. ll campionato è lunghissimo, è ancora presto per parlarne».

AVVERSARIE – «Oggi potevamo chiuderla prima, se la lasci aperta c’è il rischio che possano trovare il gol. Ci sono punti di distacco, ma non vogliamo sottovalutare nessuno».

ALUKO – «Sono scelte personali. Rispettiamo la sua scelta, ci mancherà perché è una nostra compagna e io ho instaurato con lei un bellissimo rapporto. Le auguro il meglio per il futuro».