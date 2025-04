Juventus Women, Canzi: «Scudetto? Non me lo aspettavo, era un anno di rifondazione. Ecco cosa ho portato»

Conferenza stampa Canzi: le dichiarazioni dell’allenatore della Juventus Women dopo la vittoria dello scudetto

L’allenatore della Juventus Women, Massimiliano Canzi, ha parlato in conferenza stampa dolo la vittoria dello scudetto delle bianconere.

PERCORSO SCUDETTO – «Non me lo aspettavo. Non mi era stato chiesto questo obiettivo ma di raggiungere la Champions. Era un anno di rifondazione. Non mi aspettavo di provare queste emozioni. Io sono arrivato qui con Ivan Moretto, ero molto determinato, lui era molto dubbioso. Ma non me lo sarei mai aspettato. Siamo grati al club che ci hanno dato un’opportunità straordinaria».

COSA HA PORTATO – «Sono contento che non ci sia mai stata una festa così. C’è un gran rapporto e molto hanno fatto due anni di digiuno. Ho cercato di essere me stesso. Faccio questo mestiere in vari ruoli da 40 anni. Se si cerca di essere qualcosa di diverso da se stessi non funzioni. Io ho portato un po’ di pragmatismo e di concretezza e anche un rapporto molto diretto con le ragazze, i collaboratori. Penso di essere apprezzato per quello, dico quello che penso. C’è un rapporto con tutti di grande rispetto».

STRADA NUOVA TATTICAMENTE – «Portare qualcosa di nuovo fa piacere, non avrei mai potuto farlo se non avessi trovato grande responsabilità nelle ragazze. Non è il mio calcio. Il calcio è calcio, ci sono delle interpretazioni. Questo modo di giocare è molto dispendioso, abbiamo trovato dei compromessi nei momenti di difficoltà. Cambiare modo di giocare era un modo per raggiungere gli obiettivi e superare le difficoltà. Margine di miglioramento c’è sempre, io stesso ho imparato tanto in questa stagione. Ho adattato alcune situazioni in campo. Quello che funziona oggi nel calcio molto spesso non funziona domani».

