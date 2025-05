La Juventus Women vince la Coppa Italia, Cantore nel post: «Vi spiego la mia esplosione. Candidata al Pallone d’Oro? Dico che…»

La Juventus Women vince la Coppa Italia, le dichiarazioni dell’attaccante bianconera Sofia Cantore nel post partita

Sofia Cantore, attaccante della Juventus Women, ha parlato in zona mista dopo la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Roma.

ESPLOSIONE – «Non avevo aspettative, sono contenta di tutta la squadra. Il percorso ti porta a esplodere o comunque crescere anno dopo anno. Lo scorso anno non giocavo male, non avevo la stessa costanza sui gol ma le prestazioni c’erano. Mi mancava quel tassello, ma penso faccia parte della crescita di una giocatrice. Pallone d’Oro? No comment, non è una cosa a cui ho mai pensato onestamente. Io gioco, mi diverto, poi vediamo».

HA PENSATO DI VINCERLA IN PULLMAN – «L’ho pensato quando la cassa si è spenta e abbiamo cantato a cappella urlando fortissimo. Anche quando ci siamo abbracciate durante l’inno di Mameli. Noi siamo felici che abbiamo vinto, loro vengono da un periodo difficile ma tutta la rosa della Roma ha giocatrici di qualità».

NAZIONALE – «Adesso inizia un’altra piccola stagione. La testa sarà sulla Nazionale: noi con l’arrivo di Soncin abbiamo avuto una boccata d’aria fresca, sappiamo dove possiamo arrivare e ce la metteremo tutta».

GAMA – «Ci ha lasciato dei valori di vita e di campo che porteremo avanti per anni. Con Sara si può parlare di qualsiasi cosa: ha un’apertura mentale e una cultura che spiazza. Porta tante cose nel nostro mondo, è una persona di spessore per tutto quello che ha fatto».

