Juventus Women Fiorentina: Girelli ancora decisiva

La Juventus Women trionfa nel big match di Serie A Femminile contro la Fiorentina: a decidere la gara è Cristiana Girelli

(Mauro Munno inviato a Vercelli) – La Juventus Women è protagonista della prima mini-fuga della stagione in Serie A femminile: l’1-0 contro la Fiorentina al Piola di Vercelli permette alle bianconere di Rita Guarino di volare a +5 sul Milan secondo in classifica. I 7 punti conquistati nel trittico di scontri diretti delle ultime giornate hanno vago aroma di scudetto. Le Viola di Cincotta, dopo la sconfitta in Supercoppa, cedono di nuovo alle bianconere e vedono ora il primato distante 6 punti.

Il risultato è ampiamente legittimato dal dominio bianconero per tutto l’arco dell’incontro. La firma – la nona in campionato – è ancora quella di Cristiana Girelli che colpisce nel primo tempo con enorme opportunismo. Prima dell’intervallo Valentina Cernoia fa tremare due volte la traversa con un paio di siluri dal limite. Nella ripresa ancora occasioni in serie per la Juventus Women: ci provano Bonansea, Cernoia e Sembrant. Viola, dal canto loro, mai pericolose.