Juventus Women, buona la partita contro il Genoa. Le bianconere portano a casa tre punti d’oro. Il resoconto

Juventus Women, le bianconere battono 2-0 il Genoa e riescono a dare continuità alla vittoria in Champions League. Il resoconto del match

La Juventus Women torna in campo per la sesta giornata di Serie A Women con l’obiettivo di dare continuità all’entusiasmo generato dall’impresa europea di Madrid, dove le bianconere hanno superato l’Atletico con una prestazione di alto livello. In campionato, però, la situazione è diversa: l’avvio di stagione è stato più complicato del previsto e la squadra ha urgente bisogno di risalire la classifica. A Biella arriva un Genoa neopromosso, ma capace di restare a un solo punto di distanza dalle bianconere, segno che la sfida non sarà una formalità.

La Juventus Women approccia bene il match e già al 2’ Girelli va vicina al gol su un ottimo servizio di Brighton. Il suo tentativo, però, non trova la misura giusta. Il Genoa risponde con il tiro dalla distanza di Søndergaard al 6’, bloccato senza difficoltà da De Jong. Al 10’ Vangsgaard, particolarmente ispirata, si gira al limite e calcia forte, ma Forcinella respinge con attenzione.

La squadra di Montemurro deve però fare i conti con qualche imprecisione difensiva: al 15’ il Genoa riparte in contropiede e Søndergaard tenta ancora la conclusione, questa volta alta. Un piccolo brivido arriva al 18’, quando Girelli resta a terra dolorante dopo un contrasto, anche se poco dopo rientra in campo. La Juventus Women rischia nuovamente al 21’ su un traversone di Cinotti, deviato in corner da Krumbiegel dopo una palla persa da Calligaris.

Il vantaggio bianconero arriva al 23’: ottima azione sviluppata sulla destra, Thomas pennella un cross perfetto e Vangsgaard, tagliando sul primo palo, insacca di testa. La gara si complica però poco dopo per la Juventus Women, che perde Wälti al 26’ per un problema muscolare alla coscia.

La reazione è immediata e al 28’ Girelli firma il raddoppio: sugli sviluppi di un corner, la numero 10 trova un mancino volante di rara bellezza, infilando il pallone nell’angolo più lontano. La Juventus Women continua a creare: al 34’ Godo non trova la porta di testa, mentre al 39’ Vangsgaard manca il bersaglio su un’altra iniziativa di Thomas.

La ripresa mantiene lo stesso copione. Il Genoa prova a costruire qualche occasione, come il tiro di Librán al 52’, ma De Jong e la difesa bianconera gestiscono bene. Brighton viene ammonita al 56’, mentre Librán torna pericolosa al 57’ con un colpo di testa che impegna Forcinella. La Juventus Women sfiora più volte il terzo gol: Vangsgaard va vicina all’incrocio all’87’, mentre nel recupero spreca un’ultima grande chance.

Il match si chiude sul 2-0: la Juventus Women ritrova punti, fiducia e solidità, rilanciandosi in una Serie A che ha ancora molto da raccontare.