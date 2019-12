Juventus Women, Rita Guarino commenta il successo delle sue ragazze: «Un anno da incorniciare, 2020 con gli stessi propositi»

Rita Guarino, allenatore della Juventus Women, ha parlato poco dopo il successo ottenuto dalle sue giocatrici in casa contro il Pink Bari. Queste le parole del tecnico:

«Un anno da incorniciare, straordinario, il 2019 lo chiudiamo con 3 titoli, con solo vittorie in casa. Restare in testa con 5 punti di vantaggio alla pausa è importante. 2020? Avere gli stessi propositi dell’anno scorso, lottare per i titoli nonostante il livello generale si sia alzato».