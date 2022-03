Juventus Women, Montemurro: «La squadra ha meritato, andremo a Lione con un piccolo vantaggio»

Le parole del tecnico della Juventus Women Montemurro dopo la vittoria contro il Lione

Montemurro ha commentato la vittoria conquistata dalla sua Juventus Women contro il Lione nell’andata dei quarti di finale di Women’s Champions League. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

TRIONFO – «Lo stadio è stato costruito per spettacoli così. La squadra ha meritato specialmente nel secondo tempo è andata bene contro una grande. Siamo partiti dal punto zero per capire a che livello siamo. Non è un caso che lo fai una volta. L’abbiamo fatto 7 volte».

OBIETTIVO – «La partenza di base era arrivare tra i primi 10-12 d’Europa. Siamo ancora in fase di costruzione, ma con umiltà e tanto lavoro cerchiamo di crescere ancora».

DOPO IL GOL DI BONFANTINI – «Volevo spingere per fare il terzo gol. Andare lì 3-1 poteva essere una cosa e sarà una partita alla grande».

COME SI VA A LIONE – «Di nuovo dobbiamo divertirci, sono occasioni della vita. Questa è un’avventura e ci dobbiamo divertire. Andiamo lì con un piccolo vantaggio e per fare la nostra partita»