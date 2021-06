Juventus Women, una lieta notizia: nata la figlia di Lina e Lisa Hurtig

La Juventus Women festeggia la lieta notizia: Lina Hurtig e la sua compagna sono diventate madri. Ad annunciarlo è stata la stessa giocatrice svedese attraverso il proprio profilo Instagram.

«Benvenuta nella nostra famiglia piccola». Con questa frase la giocatrice della Juventus Women ha voluto accogliere la figlia nella propria famiglia.

Congratulations to Lina and Lisa Hurtig on the birth of their daughter 🎀 pic.twitter.com/UYWOBQEbKE

— Juventus Women (@JuventusFCWomen) June 10, 2021