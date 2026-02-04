Juventus, Yildiz ci sarà contro l’Atalanta? Novità importanti sull’infortunio del turco dopo l’allenamento odierno. Cos’è successo alla Continassa

Juventus, Yildiz sarà presente contro l’Atalanta? Aggiornamenti importanti sull’infortunio del numero 10 dopo l’allenamento. Cos’è successo al JTC

La marcia di avvicinamento della Juventus ai quarti di finale di Coppa Italia viene scandita dalle condizioni di Kenan Yildiz. Il talento turco classe 2005 – come appreso da Juventusnews24 – ha svolto oggi un allenamento parziale in gruppo. Un piccolo passo avanti rispetto allo stop precauzionale in vista della delicatissima sfida contro l’Atalanta.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il punto sull’infortunio: adduttore sotto controllo

Il problema nasce domenica scorsa, durante la larga vittoria contro il Parma (1-4). Yildiz aveva accusato un sovraccarico all’adduttore sinistro, un fastidio muscolare che richiede prudenza per evitare lesioni più gravi. Nonostante il recupero non sia completo, la decisione dello staff tecnico e medico è stata presa: il giocatore partirà comunque con la squadra nella giornata di domani. La sua presenza tra i convocati è un segnale di vicinanza al gruppo in una partita da “dentro o fuori”, ma le chance di vederlo in campo dal primo minuto sono ridotte al lumicino. Luciano Spalletti non vuole rischiare ricadute in vista del rush finale di campionato.

La soluzione tattica: Miretti scalda i motori

Con Yildiz destinato verosimilmente alla panchina (pronto a subentrare solo in caso di estrema necessità o per uno spezzone finale), si apre il ballottaggio per la trequarti. Il favorito numero uno per una maglia da titolare è Fabio Miretti. Il centrocampista classe 2003 è pronto a raccogliere l’eredità tecnica del compagno. Rispetto a Yildiz, Miretti garantisce meno estro nell’uno contro uno, ma maggiore equilibrio e inserimenti senza palla, doti fondamentali per scardinare la difesa fisica dell’Atalanta. La squadra di Palladino, reduce dal pareggio a reti bianche col Como, rappresenta un ostacolo durissimo: servirà una Juve al 100% della forma, anche senza la sua stella più luminosa dal primo minuto.