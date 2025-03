Juventus, Yildiz convocato per la partita di stasera contro l’Atalanta: ma il turco è in dubbio

Juventus Atalanta, Kenan Yildiz è stato convocato per il match di stasera contro i bergamaschi ma non dovrebbe essere della partita dal 1′: gli ultimi dettagli

Stasera alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena lo scontro diretto fra la Juventus di Motta e l’Atalanta di Gasperini, match che chiuderà la 28^ domenica di Serie A. In vista della partita di stasera sono in dubbio le condizioni di un giocatore bianconero, ovvero quelle di Kenan Yildiz. Il turco ha recuperato dall’attacco intestinale patito ieri, ma non dovrebbe partire dal 1′ minuto.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Sky Sport, Thiago Motta è pronto a schierare Teun Koopminers al posto di Yildiz contro l’Atalanta nella sfida di stasera, con il turco che però partirà dalla panchina e sarà a disposizione a partita in corso.