Juventus, Zenoni ci crede ancora: «C’è tempo per la rimonta»

Cristian Zenoni, ex terzino della Juventus, ha commentato l’attuale situazione della squadra bianconera: le sue parole

In esclusiva per Juventusnews24, Cristian Zenoni ha parlato del momento della Juve.

Troppe cadute dolorose che rischiano di compromettere la corsa ad uno degli obiettivi di stagione. Secondo lei la Juve può competere ancora per lo Scudetto?

«Siamo solo nella prima parte del campionato, quindi senza ombra di dubbio c’è tutto il tempo per recuperare e per arrivare nelle prime posizioni. Non è ancora tutto perduto. Non so se la Juve avrà la forza di vincere il campionato arrivati a questo punto, ma lotterà sicuramente per le prime posizioni in classifica».

Milan e Napoli viaggiano a ritmi impressionanti. Hanno accumulato un vantaggio incolmabile o possono ancora essere raggiunte dalle inseguitrici?

«Milan e Napoli stanno facendo veramente ottime cose. Il loro percorso è stato fin qui straordinario, stanno lasciando pochissimi punti per strada. Però immagino che nell’arco del campionato tutte le squadre lascino alla fine qualcosa durante il loro cammino. In questo momento sta toccando alla Juve, ma penso che arriverà il periodo negativo anche per Milan e Napoli. Certo è che la Juve ora deve sbagliare il meno possibile, non ha più il margine di errore che possono permettersi ad esempio Milan e Napoli».

