Juventus, Ziliani gode: «Triplete possibile se vince il Trofeo Birra Moretti»

Il duro attacco di Paolo Ziliani dopo Juventus-Real Madrid

Il 3-0 subito in casa contro il Real Madrid rappresenta per la Juventus una montagna praticamente impossibile da scalare in vista del ritorno al Bernabeu. Una vetta talmente alta che un giornalista anti-Juve come Paolo Ziliani, consapevole del rischio al quale andrebbe incontro nel caso di una rimonta bianconera, ha pensato bene di passare all’attacco anzitempo, a dimostrazione del fatto che il passaggio del turno è ormai compromesso.

Sul suo profilo Twitter, Ziliani ha commentato: «Ricapitolando: 200 e passa milioni spesi in due estati (Higuain, Pjanic, Douglas Costa, Bernardeschi, Benatia, Matuidi) per vincere i soliti scudettini con aiuto arbitrale». Ma a dimostrazione di quanto Ziliani abbia goduto, c’è anche un altro tweet: «La Juventus comunica che in caso di vittoria nel Trofeo Birra Moretti il Triplete è ancora possibile». Insomma, sono le ore degli sfottò…