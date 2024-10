Kabasele contro l’arbitro: «Era rigore netto per l’Udinese. Ecco cosa ci è mancato contro il Milan»

Kabasele, giocatore dell’Udinese, polemico contro l’arbitro: «C’era rigore su di me, Pavlovic mi ha toccato. E’ strano che l’arbitro non sia andato a rivederlo». Le parole

Kabasele, ai microfoni dei canali ufficiali dell’Udinese ha rilasciato un’intervista dopo la sconfitta contro il Milan per 1-0.

GOL ANNULLATO – «È un peccato, perché il fuorigioco era millimetrico. Ancora prima c’era un rigore su di me, quando Pavlovic in scivolata mi ha toccato. È strano che l’arbitro non sia andato a rivederlo al monitor».

COSA E’ MANCATO – «Dobbiamo essere più cattivi in area, non abbiamo tirato tanto in porta. Quando hai un uomo in più devi far lavorare di più il portiere, ma non l’abbiamo fatto. L’atteggiamento però era positivo, siamo stati vicini a prendere un punto».

RUNJAIC – «Con il mister parleremo domani, ma sarà deluso perché con un uomo in più non raccogliere nemmeno un punto è negativo».

LA PROSSIMA COL CAGLIARI – «Contro il Cagliari dovremo iniziare bene la partita. Nelle ultime abbiamo sbagliato la partenza, dobbiamo essere più cattivi già dal fischio d’inizio, non possiamo perdere punti così. Iniziare bene la partita sarà l’obiettivo».