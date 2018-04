Kalinic, ultima chance in Torino-Milan: senza gol tornerà ai margini

Rino Gattuso punta ancora su Nikola Kalinic. Il croato titolare in Torino-Milan: se non segna potrebbe tornare nuovamente ai margini della rosa

Qual è la punta titolare del Milan? Difficile dirlo perché Vincenzo Montella ma soprattutto Rino Gattuso hanno alternato tanto i loro tre centravanti. L’aeroplanino ha puntato soprattutto su Nikola Kalinic, Ringhio ha scelto inizialmente il croato ma poi ha puntato su Cutrone e in parte su André Silva. Il calciatore croato ex Fiorentina è tornato al gol dopo oltre 3 mesi di digiuno nell’1-1 con il Sassuolo e ha ottenuto una maglia da titolare contro il Napoli. Nikola non ha segnato ed è stato beccato da San Siro ma Gattuso lo ha difeso, parlando di una buona prova del numero 7 che ha fatto i movimenti giusti.

I tifosi non hanno pazienza e vogliono i gol. Oggi Kalinic avrà una nuova occasione perché partirà dal 1′ minuto contro il Torino del Gallo Belotti che potrebbe essere il nuovo centravanti del Milan nella prossima stagione (Leggi anche: BELOTTI-MILAN: LE ULTIMISSIME). Secondo Tuttosport, se Nikola non dovesse segnare quest’oggi potrebbe finire nuovamente ai margini della rosa. Il calciatore rossonero non ha un ottimo rapporto con i tifosi milanisti e le strade di Nikola e del Milan potrebbero dividersi a fine stagione. Molto dipenderà anche dalla gara di oggi a Torino.