Kalulu Juve, quale sarà il futuro del difensore? Spunta questa indiscrezione sul riscatto dal Milan - Calcio News 24

Kalulu Juve, quale sarà il futuro del difensore bianconero dopo l’annata a Torino? Il piano anche con il Milan

Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, ora è ufficiale: Pierre Kalulu sarà un giocatore della Juventus a titolo definitivo. Il difensore francese, arrivato a Torino la scorsa estate in prestito dal Milan, ha convinto la dirigenza bianconera a puntare su di lui anche per il futuro.

La conferma è arrivata nelle ultime ore attraverso il profilo X (ex Twitter) del giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Secondo quanto riportato, la Juventus ha deciso di attivare la clausola di riscatto presente nel contratto, versando 14 milioni di euro nelle casse del club rossonero.

Si attende ora soltanto lo scambio e la firma definitiva dei documenti tra le due società per formalizzare il trasferimento. Un’operazione già nell’aria da tempo, ma che adesso è pronta a essere messa nero su bianco.

Kalulu, 23 anni, ha vissuto una stagionea causa di alcuni problemi fisici, ma nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa ha mostrato affidabilità e duttilità, caratteristiche che hanno convinto la Juventus a confermarlo come parte integrante del progetto tecnico per la prossima stagione.

La sua versatilità – può giocare sia da centrale che da terzino destro – rappresenta un valore aggiunto per il reparto difensivo bianconero, che sarà rinnovato e rinforzato in vista della nuova annata.

Con il riscatto di Kalulu, la Juve inizia a muovere i primi passi concreti sul mercato estivo, puntando su giovani già pronti ma con margini di crescita importanti.