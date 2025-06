Kalulu si racconta: «Competizione importante per noi. Juve? Possiamo raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Kalulu si racconta: entusiasmo per la Juventus e voglia di stupire al Mondiale per Club. Le dichiarazioni del difensore

Pierre Kalulu, difensore francese ormai a tutti gli effetti un giocatore della Juventus dopo il riscatto ufficiale, ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset in vista dell’imminente esordio bianconero al Mondiale per Club. Un’occasione importante per raccontare emozioni, prospettive e ambizioni personali e collettive.

Sul nuovo torneo internazionale, Kalulu ha espresso grande entusiasmo: «È molto importante per noi questa nuova competizione. È un Mondiale, anche se per club, e siamo orgogliosi di essere i primi a viverla. È un evento nuovo da scoprire, ma alla fine in campo resta sempre calcio. Lì ogni pensiero svanisce: si gioca e basta». Parole che mostrano la voglia di mettersi in gioco e affrontare nuove sfide con la maglia bianconera.

Il percorso recente di Kalulu, diviso tra impegni con la Nazionale e preparazione con la Juventus, è stato tutt’altro che semplice: «Ho avuto la Nazionale, poi subito la Juventus con il Mondiale per Club… Dopo avremo tempo per ricaricare le energie e pensare al nuovo campionato. Ma ora la concentrazione è tutta qui». Parole che confermano il grande spirito di abnegazione e la voglia di non fermarsi mai.

Riguardo all’atmosfera all’interno del gruppo bianconero, Kalulu ha descritto un clima carico di energia positiva: «C’è molto entusiasmo e tanta voglia di lavorare insieme. Abbiamo bisogno di tutti per restare a questi livelli e fare bene in ogni competizione. La coesione sarà fondamentale».

La parola chiave della sua esperienza in bianconero sembra essere “integrazione”, come conferma lui stesso parlando del suo arrivo a Torino: «È bello essere alla Juventus. Ero in prestito lo scorso anno, ma ho subito cercato di calarmi dentro questo ambiente e dentro questa mentalità. Nella mia testa ero già parte di questo progetto, anche prima del riscatto».

Ora che Kalulu è ufficialmente un giocatore della Juventus, la sua voglia di emergere è ancora più forte. Il Mondiale per Club rappresenta l’occasione perfetta per dimostrare il suo valore e guadagnarsi un ruolo sempre più centrale nel progetto tecnico bianconero. Con determinazione, umiltà e spirito di sacrificio, Kalulu è pronto a vivere questa nuova avventura da protagonista.