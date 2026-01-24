Kalulu si racconta: «Juve Napoli? Sarà una partita importante e decisiva, ma poi ne mancheranno altre 17…»

Kalulu non ha dubbi: il difensore mette in guardia sulle insidie del big match e richiama la lezione di Maignan…

Alla vigilia di uno dei confronti più attesi della stagione, Pierre Kalulu ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport, delineando le sue sensazioni in vista del big match contro il Napoli. Il difensore francese, ormai punto fermo della retroguardia di Luciano Spalletti, mantiene alta la guardia nonostante le assenze che condizioneranno la formazione di Antonio Conte. Per Kalulu, infatti, in sfide di questo livello a fare la differenza non è solo la strategia, ma soprattutto la tenuta mentale.

La sua riflessione parte proprio dalle insidie che lo attendono domani allo Stadium, dove ogni dettaglio può pesare. Nell’intervista c’è spazio anche per un passaggio sulle ambizioni scudetto, tema che il giocatore affronta con lucidità e realismo.

JUVE-NAPOLI – «Me l’aspetto tosta. All’inizio, magari, un po’ chiusa. Le loro assenze per noi contano poco: hanno una squadra che si conosce bene, hanno automatismi specifici. E quando è assente qualcuno, ce n’è un altro pronto a prendere il suo posto. Conta fare bene, non conta chi affronteremo. Sarà una partita importante e decisiva, ma poi ne mancheranno altre 17…».

SOGNO SCUDETTO – «La vittoria ci darebbe tre punti, a loro zero. Ci aiuterebbe solamente a stare meglio, ma sarebbe ugualmente lunga. L’ho sempre detto, anche in altri momenti: dobbiamo affrontare ancora febbraio e marzo. Saranno mesi più importanti e determinanti per il campionato».

RISULTATI – «Mi alleno tutti i giorni con i miei compagni, ho sempre visto le possibilità che abbiamo. Voi, senza offesa, guardate solamente il risultato finale. Io ho sempre notato la nostra preparazione e quanto si produceva: alcune cose ci sembravano lontane dalla realtà che vivevamo. E alcune cose sono andate semplicemente storte, altre invece sono andate meglio. Comunque, domani, sarebbe solamente un tassello. Come mercoledì e come la partita successiva. Gennaio è importante per mettere a posto, però non decide».

