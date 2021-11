Kalulu: «Siamo tutti pronti e abbiamo fiducia nel gruppo»

Pierre Kalulu, intervenuto nel pre partita di Milan Tv, ha parlato della sfida che attende i rossoneri con la Fiorentina. Le sue parole

PRE PARTITA – «In questo momento sto bene e le cose mi girano nel verso giusto e spero che continui così. Sappiamo che siamo in un momento importante della stagione ma noi ci prepariamo al massimo con lo staff prima della partita e dentro la partita. In allenamento siamo concentrati per essere titolari. Siamo tutti pronti e abbiamo fiducia in tutto il gruppo».

«L’avversario è forte, ma andremo a fare una grande partita. Loro giocano un calcio offensivo, siamo preparati per questo e vedremo se potremo fare bene».

«Sarà una partita difficile, ma non cambia niente: sono forti e vogliono mettere tanta intensità, ma anche noi vogliamo fare bene. Spezia? Per me la gara dell’anno scorso è completamente diversa: la squadra è cambiata, noi siamo cresciuti e non hanno gli stessi giocatori, sarà una partita difficile ma differente».