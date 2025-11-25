Kane-Barcellona, il centravanti vestirà la maglia blaugrana? Ecco la chiarezza della punta stessa

Harry Kane e le voci sul Barcellona: il centravanti fa chiarezza. La situazione attuale in ottica calciomercato

Harry Kane, attaccante inglese del Bayern Monaco e classe 1993, è finito recentemente al centro delle speculazioni di mercato riguardanti il Barcellona. Intervistato dalla Bild, Kane ha voluto fare chiarezza sulle indiscrezioni: “Non ho avuto contatti con nessuno, mi sento molto tranquillo. Non abbiamo ancora discusso della mia situazione con il Bayern, ma non c’è alcuna fretta. Sono davvero felice a Monaco di Baviera ed è molto improbabile che cambi qualcosa dopo questa stagione”.

Arrivato in Germania nell’estate del 2023 dal Tottenham per 95 milioni di euro, Kane è sotto contratto con il Bayern Monaco fino a giugno 2027. Finora, il centravanti ha impressionato con numeri straordinari: 109 gol in 114 presenze tra Bundesliga, Champions League e coppe nazionali. La sua presenza in squadra è così determinante che nel contratto sarebbe inserita una clausola rescissoria da 65 milioni di euro, cifra che alimenta naturalmente le voci di mercato, soprattutto in chiave Barcellona.

Il club catalano, infatti, ha una storia recente di rapporti con attaccanti di livello mondiale provenienti dalla Bundesliga. Solo un anno prima, nell’estate del 2022, il Barcellona aveva acquistato da un club tedesco un centravanti di spessore, Robert Lewandowski, per 45 milioni di euro. Lewandowski, con la maglia blaugrana, ha messo a segno 109 gol in 160 presenze, diventando un punto fermo dell’attacco del Barcellona. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026, e su di lui si sono già mossi diversi club italiani, tra cui il Milan.

Questi precedenti alimentano naturalmente le speculazioni su un possibile interesse del Barcellona per Kane. Tuttavia, l’attaccante inglese sembra al momento concentrato esclusivamente sul Bayern Monaco, dove ha già dimostrato di poter incidere in maniera determinante a livello nazionale e internazionale. Le dichiarazioni di Kane alla Bild sottolineano come il giocatore non stia pensando a un trasferimento imminente, smentendo di fatto le voci di contatti con il Barcellona.

Il fascino del club catalano rimane comunque forte per molti top player europei, e Kane, con il suo straordinario fiuto per il gol e l’esperienza internazionale accumulata negli anni al Tottenham e ora al Bayern, resta uno dei nomi più appetibili sul mercato. Al momento, però, sembra chiaro che il centravanti inglese non abbia intenzione di lasciare Monaco di Baviera, almeno fino al termine della stagione in corso.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A