Kane, goal e un nuovo grande record con il Bayern Monaco. Ecco quale - Calcio News 24

Harry Kane trascina il Bayern e tocca quota 100 gol: «Orgoglioso di questo traguardo»



L’attaccante inglese celebra la vittoria sul Werder Brema e un record personale raggiunto in tempi record: «Prestazione dominante, continuiamo così»

Dopo la convincente vittoria del Bayern Monaco contro il Werder Brema, Harry Kane ha espresso grande soddisfazione per la prestazione della squadra e per i suoi traguardi personali. L’attaccante inglese, protagonista del match, ha analizzato l’andamento della partita sottolineando alcuni aspetti chiave.

«È stata una prestazione eccellente» ha dichiarato Kane nel post-partita. «Siamo partiti molto bene e, a essere sinceri, avremmo potuto concretizzare di più nei primi minuti. Ho avuto alcune buone occasioni che non sono riuscito a sfruttare, ma poi siamo cresciuti con il passare dei minuti, diventando sempre più pericolosi e solidi.»

Il Bayern ha controllato il gioco per gran parte dell’incontro, mostrando autorità sia in fase offensiva che difensiva. Secondo Kane, il gol arrivato nel momento giusto ha rappresentato una svolta determinante. «Segnare quando serve fa la differenza. Inoltre, abbiamo concesso davvero poco agli avversari e gestito bene il possesso palla. Abbiamo dominato il match e questo dimostra il nostro stato di forma attuale. Dobbiamo proseguire su questa strada.»

Al di là della prestazione collettiva, la serata è stata speciale anche per un traguardo personale: Kane ha infatti raggiunto quota 100 gol con la maglia del Bayern Monaco, un risultato straordinario ottenuto in appena 104 partite.

«È un numero pazzesco, persino per me» ha ammesso con un sorriso. «Raggiungere i 100 gol con questo club è qualcosa di cui vado molto fiero. Far parte di una squadra così prestigiosa e riuscire a contribuire in modo così significativo è un grande onore. Ogni partita è un’opportunità per migliorarsi e aiutare i compagni, e sapere di aver già lasciato un segno importante nella storia recente del Bayern mi rende davvero orgoglioso.»

Il centravanti inglese, arrivato dal Tottenham tra grandi aspettative, sta mantenendo e superando le promesse, diventando rapidamente un punto di riferimento per l’attacco bavarese. Il suo rendimento è la testimonianza di una perfetta integrazione nel sistema di gioco della squadra e della sua straordinaria capacità realizzativa.

Con questo stato di forma, Kane e il Bayern guardano con ottimismo ai prossimi impegni, consapevoli del loro potenziale e determinati a continuare su un percorso vincente.