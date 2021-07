Kane: «Contro Bonucci e Chiellini sarà una grande battaglia. Possiamo fare la storia»

Harry Kane ha parlato ai microfoni di Sky Sport della finale di domani contro l’Italia: le parole dell’attaccante inglese

Harry Kane, attaccante e capitano dell’Inghilterra, ha parlato così in vista della finale di domani.

FINALE – «Ovviamente vincere il Mondiale è stato un risultato fantastico, come squadra come nazione, i tifosi sono sempre con noi. A ogni torneo ci hanno sempre supportato, ora abbiamo l’opportunità di fare ancora di più la storia. I nostri genitori, i nostri familiari non hanno mai visto l’Inghilterra in una finale (Europea) prima d’ora, è la prima volta per la nostra Nazione. È un momento molto particolare. Se possiamo finire il nostro lavoro e vincere verremo ricordati per il resto delle nostre vite».

BONUCCI CHIELLINI – «Sono grandi difensori. Leggono il gioco e hanno un ottimo senso della posizione, naturalmente sono preoccupato. Ma sarà una grande battaglia, è questo il motivo per cui si gioca a calcio. Metteranno tutti loro stessi per vincere, per noi sarà uguale. Speriamo vinca il migliore, io non vedo l’ora di giocare. Se vuoi essere il miglior attaccante, devi scontrarti con i migliori. E questo sarà il caso di domenica».