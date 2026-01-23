Connect with us

Karlsson Bologna, ufficiale l’addio in prestito: l’attaccante va all’Utrecht! Il comunicato

48 minuti ago

Karlsson Bologna

Karlsson Bologna, ufficiale l’addio in prestito: l’attaccante va all’Utrecht! Il comunicato dei due club con tutti i dettagli. L’annuncio

Il Bologna sfoltisce la rosa: è ufficiale la cessione di Jesper Karlsson all’FC Utrecht. L’attaccante svedese si trasferisce con la formula del prestito fino al 30 giugno 2026. I Rossoblù salutano temporaneamente il classe ’98, che torna in Eredivisie per rilanciarsi dopo le parentesi con Lecce e Aberdeen. Il club olandese ha puntato forte sull’esterno scandinavo, ex stella dell’AZ, per rimpiazzare l’infortunato Victor Jensen e garantire nuove soluzioni offensive sulle fasce.

IL COMUNICATO DEL BOLOGNA – «Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto all’ FC Utrecht il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Jesper Karlsson a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026».

IL COMUNICATO DELL’UTRECHT – «Jesper Karlsson concluderà la stagione all’FC Utrecht. Il 27enne attaccante svedese è in prestito dal Bologna FC per il resto della stagione. La scorsa settimana si sono verificati numerosi cambi di personale all’FC Utrecht. Miliano Jonathans è stato ceduto in prestito all’Excelsior, Noah Ohio al Real Valladolid e Victor Jensen si è infortunato gravemente. Di conseguenza, il centrocampista danese rimarrà fuori per mesi. Per questo motivo, l’FC Utrecht ha cercato un rinforzo diretto e offensivo. Un giocatore versatile che avesse già dimostrato il suo valore. Lo ha trovato nel nazionale svedese, con quattordici presenze. Jesper Karlsson, ovviamente, non è uno sconosciuto nei Paesi Bassi. Tra il 2020 e il 2023, l’ala ha giocato 89 partite di campionato con l’AZ, segnando 35 gol e fornendo 26 assist. Questo gli è valso un importante trasferimento al Bologna FC. Successivamente, gli italiani hanno ceduto lo svedese in prestito all’US Lecce e alla squadra scozzese dell’Aberdeen FC. Ora Karlsson torna alla VriendenLoterij Eredivisie, un giocatore che offre all’FC Utrecht ulteriori opzioni sulle fasce e a centrocampo. Lo svedese non vede l’ora di iniziare la sua avventura allo stadio Galgenwaard».

