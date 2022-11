Karsdorp Roma, l’olandese non si presenta alla ripresa: è rottura!

Karsdorp Roma, l’esterno olandese non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del club giallorosso: è rottura

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky Sport, Rick Karsdorp, ormai in rottura con la Roma, non si è presentato alla ripresa degli allenamenti del club giallorosso, fissata per quest’oggi.

Improbabile a questo punto la convocazione per la tournée in Giappone della squadra di Mourinho, con l’addio che appare ormai la soluzione più probabile.