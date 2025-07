Kean-Fiorentina, quale sarà il futuro dell'attaccante viola? I tifosi sperano in quella cosa - Calcio News 24

Kean-Fiorentina, countdown attivo: futuro in bilico tra clausola e rinnovo. La situazione attuale

Il destino dell’operazione Kean-Fiorentina è appeso a un conto alla rovescia che tiene tutta Firenze con il fiato sospeso. Siamo al giorno 9 di 15: è questo il periodo in cui Moise Kean rimane “sotto clausola”, ossia con una condizione speciale fissata a 52 milioni di euro, esercitabile solo da club esteri. In queste due settimane cruciali, ogni giorno senza offerte ufficiali rappresenta un sospiro di sollievo per i tifosi viola.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, lo scenario potrebbe cambiare drasticamente dopo il 15 luglio. Se nessuna squadra gradita al giocatore dovesse avanzare un’offerta formale entro quella data, la Fiorentina avrebbe la strada spianata per blindare Kean. Il progetto è chiaro: costruire attorno all’attaccante italiano una squadra competitiva, proponendogli un nuovo contratto di lungo termine, fino al 2029 o addirittura al 2030.

L’operazione Kean-Fiorentina potrebbe trovare ulteriore slancio grazie al ritorno del Decreto Crescita. Questo strumento, tornato attivo proprio quest’estate, consente un risparmio fiscale notevole sugli ingaggi dei giocatori provenienti dall’estero o rientrati in Italia dopo esperienze all’estero. Tradotto in cifre: un ingaggio netto da 4 milioni di euro avrebbe un peso complessivo sul bilancio intorno ai 5,2 milioni, molto inferiore rispetto agli 8 milioni di costo lordo tradizionale.

Con questi numeri, Kean diventerebbe il calciatore più pagato dell’era Commisso, superando anche le cifre percepite in passato da Franck Ribery e Nico Gonzalez (ora alla Juve). Un segnale forte di fiducia e di centralità nel progetto tecnico della Viola.

Nel frattempo, sul fronte mercato, le sirene non mancano. Il Galatasaray ha chiesto informazioni ma non ha ancora mosso passi concreti. L’unica vera offerta finora è arrivata dall’Al Qadsiah: una proposta monstre da 15 milioni netti a stagione per il giocatore, che però non ha ancora dato una risposta. E dall’Inghilterra, attenzione crescente: il Manchester United osserva con interesse, ricordando le potenzialità di Kean viste solo a tratti ai tempi dell’Everton.

La partita Kean-Fiorentina è quindi tutt’altro che chiusa. Da qui al 15 luglio ogni giorno sarà decisivo. Se il silenzio del mercato proseguirà, la Fiorentina potrà affondare il colpo per blindare definitivamente il suo attaccante e costruire attorno a lui un futuro ambizioso.