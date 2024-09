Kean: «Fiorentina, CREDIAMOCI! Possiamo vincere dei TROFEI. Ho scelto Firenze perché...»

L’attaccante della Fiorentina Moise Kean ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua nuova avventura viola

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, a La Nazione ha rilasciato qualche dichiarazione su questa sua nuova avventura viola.

«E’ bello tornare a vestire questa maglia, ritrovare i compagni e il mister, e avere la possibilità di difendere questi colori. In questi mesi ho imparato molto e ho fatto tante esperienze, positive e negative, che mi hanno fatto crescere. Palladino è un grande allenatore e un’ottima persona, anche a livello tecnico mi adatto molto al suo modo di giocare, e penso che sia stata un’ottima scelta venire qui e spero di far bene con lui. A livello fisico mi sento bene. I primi giorni di ritiro sono stati duri ma mi sto adattando bene al gruppo e mi sto trovando benissimo fisicamente. Firenze è sempre stata una città ambiziosa con una squadra ambiziosa, abituata ad arrivare in fondo alle competizioni. I trofei si vincono credendoci sempre, possiamo fare belle cose, e dobbiamo credere ai nostri obiettivi. Io penso a portare la Fiorentina dove merita, il mio obiettivo in termini di gol è alto, spero di poterlo raggiungere perché comunque questo è un anno importante per me e per la squadra».