Kean, possibile permanenza alla Fiorentina? Il fratello svela le intenzioni del centravanti viola in estate. Le parole

Kean rimane alla Fiorentina? Le dichiarazioni del fratello potrebbero influire molto in ottica mercato. Ecco le ultime indiscrezioni

A Radio Bruno, il fratello di Moise Kean (Giovanni ndr) ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quello che sarà il futuro a Firenze sorprendendo il calciomercato Fiorentina.

LE PAROLE – «Sono felice per lui e per adesso sta facendo un’annata bellissima perché aveva una gran voglia di riscattarsi ed era molto arrabbiato per quello che aveva vissuto l’anno scorso. Ero sicuro che avrebbe fatto bene perché lo vedevo dalla faccia, da come è partito e da come gioca ogni settimana. L’ho sentito dopo la partita di ieri sera ed era dispiaciuto per l’eliminazione e voleva segnare anche il terzo gol su rigore perché gli hanno tolto praticamente il pallone dalle mani».