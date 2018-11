Le parole di Moise Kean dopo l’amichevole giocata tra Italia e Inghilterra Under 21: l’attaccante in forza alla Juventus ancora in gol con la maglia degli azzurrini

Moise Kean segna ancora con l’Under 21. Il suo gol nell’amichevole odierna contro l’Inghilterra aveva momentaneamente pareggiato il vantaggio inglese di Solanke, il quale ha poi siglato la rete della doppietta personale per l’1-2 finale. L’attaccante in forza alla Juventus, dopo la gara giocata al ‘Mazza’ di Ferrara, ha dichiarato: «Il gol? E’ andata bene, ma se avessimo vinto sarebbe andata meglio – le sue parole a Rai Sport – Se mi sono divertito in campo? E’ così, quando entri in campo ti devi divertire. Cristiano Ronaldo? E’ una fortuna averlo in squadra, allenandoti con lui impari tante cose. Mercato? Adesso non lo so, io penso ad allenarmi, poi vedrà la società».