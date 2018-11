Italia-Inghilterra Under 21 1-2: risultato e cronaca in diretta live

Italia-Inghilterra Under 21, amichevole internazionale 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Con l’obiettivo di amalgamare e fortificare il più possibile un gruppo già di per sé provvisto di un tasso di qualità molto elevato, gli Azzurrini Under 21 scenderanno in campo alle 18.30 contro i pari età dell’Inghilterra. Inevitabilmente, l’amichevole di lusso in programma a Ferrara sarà un banco di prova importante ed essenziale contro una diretta concorrente, in vista dei prossimi Europei di giugno 2019, che si disputeranno in Italia e a San Marino. Reduci da un andamento altalenante fatto di affermazioni importanti contro Tunisia e Albania e di cadute rovinose, come il ko subito contro il Belgio. La nazionale di Bothroyd, invece, ancora impegnata nelle qualificazioni, guida il Gruppo 4 con 26 punti davanti a Olanda e Ucraina, ben distanziate dal primo posto. Per l’occasione, il CT Di Biagio si affiderà al 4˗3˗3, pur avendo ancora molti dubbi di formazione, soprattutto in avanti, dove Cutrone, Orsolini e Kean appaiono i favoriti. Ecco la cronaca live del match

Italia-Inghilterra Under 21 1-2: tabellino

Marcatori: 8′ pt, Solanke (In); 42′ pt, Kean (It); 8′ st, Solanke (In)

Italia U21 (4-3-3): Audero; Adjapong (21′ pt, Calabresi), Romagna, Bastoni, Pezzella; Castrovilli, Mandragora, Zaniolo; Parigini, Kean, Cutrone.

Inghilterra U21 (4-2-3-1): Henderson; Walker-Peters, Clarke-Salter (4′ pt, Kelly), Tomori, Dasilva; Davies, Cook Lewis; Sessegnon, Foden, Gray; Solanke.

Arbitro: Vitalii Romanov

Note: Ammonizioni: Solanke (In), Davies (In)

Italia-Inghilterra Under 21: diretta live e sintesi

17’ ˗ Conclusione di Parigini dalla distanza: alta sopra la traversa

16’ ˗ Occasione Italia. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Kean, con un gesto atletico da acrobata, colpisce con la punta del piede rimettendo al centro dell’area. La difesa riesce, però, a sventare la minaccia.

14’ – Henderson perde, per l’ennesima volta, troppo tempo, attirando i fischi del pubblico ferrarese e la minaccia di cartellino di Romanov che lo grazia ancora una volta

12’ ˗ Occasione Inghilterra. Sugli sviluppi di un’azione confusa, Sessegnon, da terra, ha l’occasione per segnare il terzo gol ma l’imprecisione dell’attaccante, che manda a lato di un soffio, salva gli Azzurrini

11’ ˗ Cook ci prova da lontano: palla alta sopra la traversa

10’ ˗ Occasione Italia. Straordinaria sgroppata sulla fascia destra di Kean, che esibisce una forza e una qualità estrema: il suo passaggio filtrante per Cutrone viene conquistato da quest’ultimo, ma la conclusione del milanista è troppo debole per impensierire Henderson

8’ ˗ GOL INGHILTERRA!!! Gol fotocopia del vantaggio inglese, Bastoni scivola perdendo la marcatura di Solanke che, completamente libero, non ha problemi a infilare in porta sotto gli occhi di un incolpevole Audero

6’ ˗ Da Silva, preoccupato per l’arrivo di Parigini, indirizza il pallone verso la sua stessa portando, creando più di un pericolo al suo stesso portiere

5’ ˗ Kean cerca e trova il fallo di Tomori, permettendo ai suoi compagni di alzare il baricentro

4’ ˗ Servizio troppo lungo di Cook per un compagno: palla in fallo laterale per gli Azzurrini

3’ ˗ Cutrone, spostato in area da Kelly, non riesce a raggiungere il pallone che finisce innocuo sul fondo

1’ ˗ Cutrone approfitta di un errore di Tomori al limite dell’area: il pallone carambola su Kean che si spinge con velocità verso la porta avversaria, per poi tentare il tiro verso la porta di Henderson ma trovando l’opposizione di Tomori

1′ – Le due squadre sono rientrate in campo: è la squadra inglese a battere il primo pallone del secondo tempo

SINTESI PRIMO TEMPO: Inizio di partita scoppiettante ed entusiasmante che non lascia spazio al minimo respiro. Le prime enormi occasioni capitano sui piedi di Zaniolo che, però, calibra male la potenza e la precisione delle sue conclusioni, vanificando due ghiotte occasioni. La reazione dell’Inghilterra non si fa attendere e, dopo aver creato una buona occasione con Gray, riesce a passare in vantaggio con Solanke che, di testa, riesce a bruciare la marcatura di Bastoni. Gli inglesi dimostrano di essere ben messi in campo ma l’Italia si rivela sempre molto pericolosa, con i frequenti inserimenti tra le linee. Dopo l’iniziale lunga fase ad alto ritmo, le due squadre adeguano l’andamento dei pressing, giocando per lo più a centrocampo, ma rendendosi comunque sempre molte pericolose sotto porta. Sul finale di frazione, gli inglesi vanno vicini al raddoppio con Gray ma è l’Italia a conquistare il meritato pareggio su cross di Parigini e realizzazione di testa di Kean, autore di uno stacco imperioso. Partita estremamente gradevole e ricca di occasioni da una parte e dall’altra.

49’ ˗ Finisce il primo tempo: 1˗1

49’ ˗ Occasione Italia. Mandragora prova la conclusione da distanza siderale, con la traiettoria indirizzata sotto l’incrocio, deviata in corner da un intervento prodigioso di Henderson

46’ ˗ Occasione Inghilterra. Conclusione insidiosissima e precisa di Cook dai 25 metri: traversa piena, dopo una leggera ma essenziale deviazione di Audero

45’ ˗ Assegnati 3’ di recupero

45’ ˗ Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Kean, fermo in mezzo al centro dell’area, colpisce il pallone con troppa poca forza per impensierire Henderson

43’ ˗ Occasione Inghilterra. Accelerazione da fermo di Gray a bruciare la marcatura di Castrovilli: conclusione alta sopra la traversa ma non di molto

42’ ˗ GOL ITALIA!!!!! Su cross di Parigini dalla destra, Kean incoccia ottimamente di testa trovando uno straordinario gol sotto l’incrocio

42’ ˗ Pressing asfissiante degli attaccanti inglesi sui difensori italiani

40’ ˗ Calcio d’angolo conquistato dall’Inghilterra

38′ – Zaniolo salta nettamente Davies, subendone il violento atterramento: ammonizione per il centrocampista inglese

37’ ˗ Occasione Inghilterra. Slalom penetrante di Gray dall’esterno all’interno dell’area di rigore avversaria: la sua conclusione viene bloccata in presa sicura da Audero

36’ ˗ Castrovilli tocca con il braccio, nell’anticipo di un difensore, rendendosi responsabile del calcio di punizione fischiato dall’arbitro

34’ ˗ Sessegnon si gira bene al centro dell’area di rigore ma Bastoni è ancora più bravo e astuto a bloccargli ogni via d’uscita e spingendo l’attaccante a portarsi il pallone sul fondo

33’ ˗ Cross troppo morbido di Parigini al centro dell’area, respinto senza problemi da Tomori

31’ ˗ Dopo numerosi falli ai suoi danni, Cutrone riceve finalmente il meritato fallo causato da Kelly

29’ ˗ Fallo ingenuo ma non cattivo di Kean su Davies: lo juventino viene graziato

28’ ˗ Occasione Italia. Zaniolo si gira nello stretto, liberandosi della marcatura di Davies, per poi provare la conclusione dalla distanza: Henderson respinge a mani aperte, indirizzando sopra la traversa

27’ ˗ Intervento in netto ritardo su Zaniolo in mezzo al campo: calcio di punizione per gli avversari,

26’ ˗ Errore di Parigini in disimpegno: fallo laterale per gli inglesi

23’ ˗ Cutrone ci prova dalla distanza: conclusione alta sopra la traversa che non crea troppi problemi al portiere avversario

22’ ˗ Brutto intervento di Solanke sulla caviglia di Calabresi: ammonizione per lui

21’ ˗ Sugli sviluppi del calcio d’angolo, la difesa respinge

21’ ˗ Primo cambio anche per l’Italia: esce Adjapong, entra Calabresi

19’ ˗ Adjapong non ce la fa, si accascia a terra per un problema al flessore

18’ ˗ Cutrone molto nervoso, commette l’ennesimo fallo della partita, rischiando il cartellino

14’ ˗ Occasione Italia. Parigini approfitta di un errore in disimpegno degli inglesi, il granata mette al centro un interessante pallone, stoppato da Kean con il petto ma perso per un successivo maldestro controllo. Tra le linee gli Azzurrini riescono a creare i pericoli maggiori

13’ ˗ Cross contrato di Castrovilli: l’Italia spinge e guadagna un altro prezioso calcio d’angolo

12’ ˗ Ottimo spunto di Kean sulla fascia sinistra a creare la superiorità numerica: primo calcio d’angolo del match, allontanato da Davies

11’ ˗ Mani sulla schiena di Bastoni su Gray: calcio di punizione per gli YoungLions

10’ ˗ Kean colpisce con la mano un fortuito pallone: l’arbitro fischia il calcio di punizione per gli inglesi

8’ ˗ GOL INGHILTERRA!!!! Su un buono spunto di Sessegnon sulla sinistra, Solanke raccoglie il cross in mezzo, deviando con precisione verso la porta difesa da Audero e infilando il pallone in rete di testa

6’ ˗ Netto fallo di Sessegnon su Adjapong al centro del campo: calcio di punizione per gli Azzurrini

5’ ˗ Anche l’Inghilterra si fa vedere davanti con Gray che, dopo aver saltato agevolmente Pezzella con un abile dribbling, mette al centro trovando la respinta in anticipo di Romagna

4’ ˗ Primo cambio forzato del match: esce Clarke–Salter, entra Kelly

3’ ˗ Clamorosa occasione per l’Italia. Ancora una volta sull’asse Castrovilli˗Zaniolo. Il cremonese sbaglia il primo cross, incespicando sul pallone, poi metto un interessante traversone rasoterra che arriva al romanista: la conclusione di quest’ultimo è troppo debole e il portiere non ha problemi a respingere

2’ ˗ Il centrale Clarke–Salter rimane a terra per qualche secondo dolorante alla caviglia: il problema sembra serio

1’ ˗ Occasione Italia. Pronti via e Castrovilli raccoglie un ottimo passaggio in area di rigore, per poi servire un delizioso assist a Zaniolo, libero al centro dell’area: il suo tiro, però, finisce alto sopra la traversa

1’ ˗ Romanov fischia l’inizio del match: è la squadra di casa a battere il primo pallone dell’incontro

Italia e Inghilterra sono scese in campo e sono pronte a dare il via a questa emozionante amichevole di lusso, in preparazione ai prossimi Europei di giugno

Italia-Inghilterra Under 21: formazioni ufficiali

Italia U21 (4-3-3): Audero; Adjapong, Romagna, Bastoni, Pezzella; Castrovilli, Mandragora, Zaniolo; Parigini, Kean, Cutrone.

Inghilterra U21 (4-2-3-1): Henderson; Walker-Peters, Clarke-Salter, Tomori, Dasilva; Davies, Cook Lewis; Sessegnon, Foden, Gray; Solanke.

Italia-Inghilterra Under 21: probabili formazioni e pre-partita

Qui Italia. Reduce dall’importante vittoria contro la Tunisia, la selezione di Di Biagio si appresta a rivaleggiare con una nobile del calcio europeo, l’Inghilterra di Bothroyd. Il CT, tolto il modulo di riferimento che sarà il 4˗3˗3, sembra avere più dubbi che certezze negli uomini da schierare. Davanti ad Audero, dovrebbero agire Calabria e Adjapong sulle fasce e la coppia Bastoni˗Mancini. A centrocampo, Locatelli e Mandragora dovrebbero affiancare il romanista Zaniolo mentre il tridente d’attacco potrebbe essere composto da Cutrone, centravanti centrale, con Orsolini e uno tra Kean e Verde.

Qui Inghilterra. Costretta a osservare un turno di riposo nel gruppo 4 di qualificazione ai prossimi Europei di categoria, la nazionale di Bothroyd è pronta a confermare l’ottimo trend dell’ultimo periodo. Il modulo a cui dovrebbe fare affidamento il CT sarà il 4˗2˗3˗1: al posto di Wan-Bissaka del Crystal Palace a destra giocherà Walker-Peters, a centrocampo sarà Cook, con Onomah sicuro assente del match, ad affiancare Dowell. Nel reparto offensivo, Abraham potrebbe essere la punta dello scacchiere britannico sostenuta dal trio Sessegnon, Solanke e Nelson.

Italia U21 (4-3-3): Audero; Calabria, Bastoni, Mancini, Adjapong; Zaniolo, Locatelli, Mandragora; Orsolini, Cutrone, Kean.

Inghilterra U21 (4-2-3-1): Henderson; Walker-Peters, Tomori, Clarke-Salter, Dasilva; Dowell, Cook; Sessegnon, Solanke, Nelson; Abraham.

Italia-Inghilterra Under 21: precedenti

Quella che andrà in scena al “Paolo Mazza” di Ferrara tra Italia e Inghilterra Under 21 sarà un’amichevole di lusso e, precisamente, la 19° sfida tra due delle probabili pretendenti al trono dei prossimi europei di giugno 2019. La nazionale azzurra guida il bilancio totale con 8 vittorie, 5 sono i pareggi e 5 sono le sconfitte subite. L’ultimo incontro tra le due formazioni risale al novembre 2016: in quell’occasione, gli Azzurrini dovettero soccombere al 93’ a causa del gol di Stephens. Dopo essere andati sotto per 1˗0, i ragazzi sono riusciti a rimontare con Di Francesco e l’autogol di Galloway, per poi soccombere nel finale. L’ultima vittoria dell’Italia risale al 2015, quando i gol di Belotti e la doppietta di Benassi consentirono agli Azzurrini di vincere per 3˗1, nonostante si rivelò essere una vittoria inutile, dal momento che il pareggio tra Portogallo e Svezia vanificò la partecipazione dell’Italia alle imminenti Olimpiadi.

Italia-Inghilterra Under 21: arbitro

Sarà l’ucraino Vitalii Romanov l’arbitro designato a dirigere l’amichevole tra Italia e Inghilterra Under 21. Per il direttore di gara, classe ’80 e originario di Dnipro, sarà la 9° presenza in stagione. Ad affiancare Romanov saranno i connazionali Viktor Matyash e Oleksandr Zhukov mentre il quarto ufficiale sarà l’italiano Daniele Chiffi.

Italia-Inghilterra Under 21 Streaming: dove vederla in tv

