Kean Milan, sirene rossonere per l’attaccante italiano. Ecco il piano della dirigenza tra la clausola e il rapporto con Leao

Kean Milan, il club rossonero valuta l’assalto estivo al centravanti della Fiorentina tra l’ostacolo della clausola e la richiesta del club viola

Il calciomercato estivo sta già scaldando i motori e il nome di Moise Kean è tornato prepotentemente al centro dei radar del Milan. Nonostante una stagione agonistica caratterizzata da fisiologici alti e bassi, l’attaccante della Fiorentina sembra essere l’obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo in vista dei futuri impegni.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in queste settimane di valutazioni, il profilo di Kean sarebbe il preferito di Massimiliano Allegri. L’allenatore vede nel giocatore il tassello ideale per dare maggiore profondità all’attacco, garantendo quella duttilità tattica fondamentale per competere ad alti livelli su tutti i fronti durante la prossima annata sportiva.

Tuttavia, l’operazione non si preannuncia semplice sotto il profilo finanziario. La punta della Fiorentina ha attualmente una clausola rescissoria fissata a 62 milioni di euro, valida da luglio. Si tratta di una cifra considerata eccessiva dalla dirigenza milanista in termini di spesa.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Nonostante questa clausola obiettivamente proibitiva, il club non ha alcuna intenzione di mollare la presa. L’idea strategica è quella di intavolare una trattativa serrata con la Fiorentina durante la prossima sessione estiva, cercando di abbassare le pretese economiche iniziali e trovare un accordo a cifre più ragionevoli.

Un asso nella manica per i rossoneri potrebbe essere rappresentato dal solido rapporto umano. Moise Kean è infatti legato da una profonda amicizia a Rafael Leao. La prospettiva di ricomporre questa affiatata coppia a livello di club potrebbe spingere l’attaccante a forzare la mano.

Portare Kean a Milanello significherebbe investire su un calciatore che vanta già un’esperienza internazionale significativa tra Serie A, Premier League e campionato francese. Se la dirigenza riuscirà a limare le distanze economiche con la società toscana, l’acquisto di Kean potrebbe diventare la pietra angolare del nuovo ambizioso progetto tecnico.