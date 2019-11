Jean Kean, padre di Moise, rivela che andare all’estero sia stato un errore, e prega il figlio di andare alla Roma

Moise Kean sta avendo difficoltà in Inghilterra. Nemmeno un gol con l’Everton, in Premier League, e suo padre Jean pensa che sia stato un errore andare via dall’Italia. Alla radio Centro Suono Sport ha dichiarato: «Mandare in Inghilterra mio figlio è stato uno sbaglio, non si sta trovando bene all’Everton. Spero possa tornare subito in Italia, spero sia la Roma, l’importante è che ritorni qui».

E manda un messaggio al figlio: «Moise, ascoltami bene, torna in Italia a giocare, diventerai un grande calciatore, vieni a giocare a Roma, al fianco del tuo caro amico Nicolò Zaniolo. Non pensare ai soldi, ma alla carriera».