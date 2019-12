Kean sostituito dopo 18′, Ferguson: «Non entrava in partita» – VIDEO

Kean sostituito dopo 20′: la spiegazione del tecnico dell’Everton. Il millennial bianconero è uscito per scelta tecnica

Ieri Moise Kean è entrato al minuto 70′ nella gara contro il Manchester United salvo poi essere richiamato in panchina dopo appena 19 minuti dalla sostituzione. Questa la spiegazione del tecnico dell’Everton, Ferguson.

Lo stesso tecnico ha motivato così la scelta ai microfoni di Sky Sports: «Non è stato per la sua prestazione, avevo solo bisogno di fare un cambio per guadagnare un po’ di tempo. Avevo tanti attaccanti in panchina e ho deciso di sostituire lui. Non è stato davvero nulla di personale nei confronti di Moise».