Keane attacca Pogba: «Dice di essere la stella dello United, poi contro il Liverpool…»

Roy Keane ha puntato il dito contro Paul Pogba per le occasioni sbagliate contro il Liverpool

Roy Keane, ex bandiera del Manchester United, come riportato dal Daily Mail ha puntato il dito contro Paul Pogba; reo di aver sbagliato occasioni ghiotte nel big match contro il Liverpool.

«Pogba ha avuto buone possibilità durante la gara e questo è stato evidente anche da come poi ha reagito quando ha sbagliato. Ha controllato bene la palla nell’occasione migliore, ma poi doveva segnare. Mio Dio, come ha fatto a non segnare. Tira e colpisci ovunque, ma non addosso al portiere. Devo dire che il Manchester United non ha fatto male e ha avuto le sue occasioni. Certo è, che se Pogba dice di essere la stella principale della squadra. Beh, non può sbagliare certe occasioni da gol».