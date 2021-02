Keita Balde si racconta: il presente e il futuro dell’attaccante della Sampdoria. Le dichiarazioni al Secolo XIX

Keita Balde, attaccante della Sampdoria, ha fatto il punto sugli obiettivi di squadra e personali in vista del match contro la Lazio. Le dichiarazioni al Secolo XIX.

RISCATTO – «Io non devo convincere nessuno, devo solo fare il mio lavoro dentro il campo, come diciamo noi tra calciatori “parla il verde”, appunto il campo. È solo quello il nostro banco di prova per giudicare il lavoro. Io al riscatto per ora non penso, a fine stagione si tireranno i bilanci e con la società si parlerà di tutto».

LAZIO – «Io voglio segnare sempre ogni partita a prescindere dall’avversario. Il fatto di sfidare un club dove sono stato bene non cambia il mio impegno: entro sempre in campo per vincere e sperando di segnare. L’avete visto contro l’Inter, lo vedrete con la Lazio».

GOL – «Sono stati gol molto diversi, mi sono piaciuti tutti ma penso sempre che mi piacerà soprattutto il prossimo, quindi quello dell’Olimpico sabato. Darò tutto per farlo, anzi più di uno se possibile».

