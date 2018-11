Keita Baldé Diao ha parlato del momento dell’Inter, attesa da partite importanti per il prosieguo della stagione. L’attaccante senegalese ha poi detto la sua anche sull’arrivo di Marotta…

Keita Baldé Diao, arrivato in estate all’Inter in prestito dal Monaco, ha parlato delle importanti sfide che attendono la squadra nerazzurra dopo la sosta. In ordine, la formazione di Spalletti affronterà Frosinone, Roma e Juventus in campionato, oltre alle decisive gare di Champions League contro Tottenham e PSV. L’attaccante senegalese, fin qui con 13 apparizioni in nerazzurro, ha dichiarato: «Stanno arrivando partite pesanti, che potrebbero essere decisive. Siamo consapevoli di questo e le affronteremo con tanta voglia e forza. Ci vuole un pò di continuità e fiducia, da guadagnare lavorando bene in allenamento». Keita ha anche detto la sua sul prossimo arrivo di Giuseppe Marotta nella dirigenza interista: «Se arriva lui o qualunque altro ben venga. Uno sceglie un club pensando a chi c’è adesso».