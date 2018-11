In questo inizio di campionato è il giocatore che ha deluso di più per prestazioni e rendimento. In questo momento, Keita è un dilemma

La stagione dell’Inter è cominciata tra successi incredibili e scivoloni imprevisti. Su queste montagne russe ha trovato sporadicamente spazio anche Keita Baldé, che da grande colpo di mercato si è trasformato in un autentico oggetto del mistero dopo le prestazioni discutibili di questi primi mesi in nerazzurro.

L’attaccante senegalese appare ben lontano dal giocatore risoluto e decisivo osservato alla Lazio: timido e insicuro, finora è stato ben al di sotto delle aspettative. In realtà, i problemi riscontrati risalgono a ben prima del suo approdo all’Inter, con una stagione al Monaco segnata da più ombre che luci, con solo 8 gol segnati in 33 presenze.

Ausilio e Spalletti lo hanno fortemente voluto e pur di fargli spazio hanno pensato di cedere in prestito il giovane talentino Yann Karamoh al Bordeaux. Al netto delle prestazioni più che positive offerte dal francese in Ligue 1, dove ha messo a segno 2 gol e un assist in 463 minuti di gioco, l’operazione fino a questo momento sembra essere stata un fallimento. La stagione è ancora lunga, ma Keita dovrà cominciare a darsi da fare con maggior impegno per non rischiare di far rimpiangere ai tifosi interisti il suo giovane predecessore.