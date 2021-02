Keita, riscatto pesante a giugno: servono i gol per convincere la Sampdoria

Il riscatto di Keita è un macigno per le casse della Sampdoria: dodici milioni di euro, nel calcio di oggi, non sono briciole. Servono i gol per convincere Ferrero

Domenica contro il Benevento, partita in programma alle ore 12.30 tra le mura del Vigorito, potrebbe maturare la condizione per il riscatto obbligatorio di Antonio Candreva. Basta un punto e l’esterno blucerchiato dovrà essere riscattato dall’Inter. Più complicata invece la situazione di Keita Balde.

L’attaccante, che dovrebbe partire titolare contro i giallorossi, scalpita per mettersi in mostra e soprattutto per convincere la Sampdoria e Massimo Ferrero. Dodici milioni di euro, questa la cifra che servirà a giugno per riscattare Keita dal Monaco. Una somma non di poco conto nel calcio odierno, falcidiato dalle ristrettezze economiche.