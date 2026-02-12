Connect with us
Atalanta Bologna Cagliari Como Cremonese Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Napoli Parma Pisa Roma Sassuolo Torino Udinese Verona

Hanno Detto

Kelly sicuro: «Qui devi vivere e respirare questa maglia. Inter Juve? Si sente un’atmosfera diversa»

Published

3 ore ago

on

By

kelly

Kelly si racconta: «Qui devi vivere e respirare questa maglia. Inter Juve? Si sente un’atmosfera diversa». Le sue parole

Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha concesso un’intervista esclusiva a CBS in cui ha ripercorso i momenti principali della sua avventura a Torino. Il centrale inglese ha parlato del suo ambientamento in bianconero, delle sfide affrontate in Serie A e delle sensazioni legate al suo percorso con la Juventus.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PARAGONE PREMIER-SERIE A – «Dal punto di vista tattico c’è una differenza evidente e, da difensore, è una cosa che si nota subito. In Italia c’è una vera mentalità difensiva: tanti difensori leggendari sono passati da questo campionato. Oggi la Premier League è forse la più veloce e intensa fisicamente, ma tatticamente la Serie A è sicuramente ai massimi livelli»

INTER-JUVE – «Si sente un’atmosfera diversa. Non solo per i giocatori, ma anche per staff e tifosi. È una partita enorme nella storia della Serie A e riceve un’attenzione speciale. Però bisogna mantenere lo stesso approccio mentale di ogni gara. Sarà difficile: rispetto all’andata entrambe le squadre sono cresciute molto»

JUVE – «Quando sono arrivato sapevo quanto fosse grande il club e cosa significasse giocare per la Juventus. Ma serve un po’ di tempo per ambientarsi, abbassare la testa e concentrarsi solo sul rendimento. Qui devi vivere e respirare questa maglia: è così che deve essere»

MCKENNIE – «La costanza delle sue prestazioni, nonostante tutto quello che succede attorno, dice molto su di lui. La sua mentalità in allenamento e in partita è sempre la stessa. È uno di quei giocatori su cui puoi contare in ogni situazione. Ha giocato in tantissimi ruoli diversi, ma ovunque vada lavora sempre per la squadra».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime

Ultime notizie Calcio Estero Ultime notizie Calcio Estero
Calcio Estero13 minuti ago

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News...

video

bargione kalulu vlahovic bargione kalulu vlahovic
Hanno Detto3 giorni ago

Juve Lazio, Bargione è sicuro: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu è l’immagine della serata!» – VIDEO

Juve Lazio, Bargione non ha dubbi: «L’esultanza di Vlahovic al gol di Kalulu…». Il commento nel post gara del giornalista...
Change privacy settings
×