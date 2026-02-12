Kelly sicuro: «Qui devi vivere e respirare questa maglia. Inter Juve? Si sente un’atmosfera diversa»

Kelly si racconta: «Qui devi vivere e respirare questa maglia. Inter Juve? Si sente un’atmosfera diversa». Le sue parole

Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha concesso un’intervista esclusiva a CBS in cui ha ripercorso i momenti principali della sua avventura a Torino. Il centrale inglese ha parlato del suo ambientamento in bianconero, delle sfide affrontate in Serie A e delle sensazioni legate al suo percorso con la Juventus.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

PARAGONE PREMIER-SERIE A – «Dal punto di vista tattico c’è una differenza evidente e, da difensore, è una cosa che si nota subito. In Italia c’è una vera mentalità difensiva: tanti difensori leggendari sono passati da questo campionato. Oggi la Premier League è forse la più veloce e intensa fisicamente, ma tatticamente la Serie A è sicuramente ai massimi livelli»

INTER-JUVE – «Si sente un’atmosfera diversa. Non solo per i giocatori, ma anche per staff e tifosi. È una partita enorme nella storia della Serie A e riceve un’attenzione speciale. Però bisogna mantenere lo stesso approccio mentale di ogni gara. Sarà difficile: rispetto all’andata entrambe le squadre sono cresciute molto»

JUVE – «Quando sono arrivato sapevo quanto fosse grande il club e cosa significasse giocare per la Juventus. Ma serve un po’ di tempo per ambientarsi, abbassare la testa e concentrarsi solo sul rendimento. Qui devi vivere e respirare questa maglia: è così che deve essere»

MCKENNIE – «La costanza delle sue prestazioni, nonostante tutto quello che succede attorno, dice molto su di lui. La sua mentalità in allenamento e in partita è sempre la stessa. È uno di quei giocatori su cui puoi contare in ogni situazione. Ha giocato in tantissimi ruoli diversi, ma ovunque vada lavora sempre per la squadra».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU JUVENTUSNEWS24

