Kelly Juve, è già finita? Comolli non vuole perdere tempo! Ecco tre possibili sostituti: tutti i nomi

Kelly Juve, è già finita? Il dg bianconero Comolli non vuole perdere tempo! Ecco tre possibili sostituti: tutti i nomi in lista

Il futuro di Lloyd Kelly, difensore centrale inglese classe ’98, è sempre più incerto. Arrivato a gennaio dal Newcastle con grandi aspettative, Kelly non ha convinto il tecnico Igor Tudor, allenatore croato noto per il suo approccio tattico esigente e per la ricerca costante di equilibrio nel reparto arretrato. Dopo un inizio di ritiro sotto tono, la sua permanenza a Torino è fortemente in discussione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus non si opporrà a una sua cessione nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta concreta. Una possibile partenza che potrebbe aprire la strada a un nuovo innesto in difesa, in linea con la strategia di rinnovamento avviata dalla dirigenza bianconera.

Tre profili sotto osservazione

Tra i nomi valutati dalla Juventus spicca Jakub Kiwior, difensore polacco classe ’00, ex Spezia, oggi all’Arsenal. Abile nell’impostazione e solido nei duelli aerei, Kiwior piace per la sua versatilità e la conoscenza del campionato italiano. Nonostante l’interesse del Porto, i bianconeri continuano a monitorarlo, anche se il club londinese non sembra intenzionato a lasciarlo partire facilmente.

Altro profilo seguito è quello di Kostas Koulierakis, giovane greco classe 2003, attualmente in forza al Wolfsburg. Centrale strutturato e di buon talento, Koulierakis rappresenta una soluzione intrigante per chi cerca prospetti di lunga prospettiva.

Infine, nel mirino c’è anche Lucas Beraldo, difensore brasiliano mancino classe 2003 in rosa al Paris Saint-Germain. Dotato di ottima tecnica e visione di gioco, Beraldo fatica a trovare spazio a Parigi e potrebbe considerare una nuova avventura. Tuttavia, il costo dell’operazione e la forte concorrenza rendono la trattativa complessa.

Scelte in vista per la difesa bianconera

La Juventus, guidata sul mercato da Damiano Comolli, riflette sulle mosse da compiere. Se Kelly verrà ceduto, il club dovrà decidere quale profilo puntare per dare maggiore solidità al reparto difensivo. Una possibile uscita e tre potenziali alternative: le prossime settimane saranno decisive.