Kelly Juventus, adesso è ufficiale! Scatta l’obbligo di riscatto dal Newcastle, le cifre e i dettagli

Kelly Juventus, adesso è tutto ufficiale! E’ scattato l’obbligo di riscatto dal Newcastle, ecco le cifre e i dettagli dell’operazione

La Juventus ha ufficialmente riscattato Lloyd Kelly dal Newcastle, dopo che il difensore ha raggiunto il numero minimo di presenze stabilito nell’accordo tra i due club. Arrivato a Torino lo scorso gennaio con la formula del prestito, Kelly è ora a titolo definitivo un giocatore bianconero.

L’operazione ha un valore complessivo di 17,5 milioni di euro, suddivisi tra 3 milioni per il prestito oneroso e 14,5 milioni per il riscatto, ai quali si aggiungono ulteriori oneri. Un investimento significativo per la Juventus, che ha deciso di puntare sul difensore inglese per il futuro.