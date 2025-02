Kelly Juventus, il giocatore si presenta: «Sono felice di aver firmato. Mi sento un privilegiato qua»

Kelly Juventus, il neo bianconero scrive ai tifosi sui social: il messaggio del nuovo difensore della Juve – FOTO

Sui social, Kelly ha mandato un messaggio ai suoi nuovi tifosi: ecco le parole del nuovo difensore dei bianconeri.

KELLY – «Ciao Juventus. Sono felice di firmare per questo grande club, un posto con grandi ambizioni e storia! È un privilegio essere qui e non vedo l’ora di far parte della famiglia bianconera. È tempo di ambientarsi e mettersi al lavoro… Apprezzo l’accoglienza ed il supporto che ho ricevuto finora».