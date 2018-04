Kenya, «se il City non vince il derby ti cedo mia moglie». E alla fine…

La folle scommessa di Amani Stanley, che ha ceduto la moglie ad un amico per una settimana

Chissà come deve essersi sentito felice, Amani Stanley, sul 2-0 del Manchester City sullo United nel derby di sabato scorso. Avrà pensato, tutto contento, che la scommessa contratta col suo amico Tony Shilla fosse ormai vinta. Ma facciamo una piccola premessa. Siamo in Kenya e due amici decidono di fare una puntata a dir poco folle: si “giocano” le mogli sul derby di Manchester. Come riporta Nairobinews, Amani prende il City, Tony lo United.

Il vincitore della scommessa, secondo gli accordi firmati e controfirmati dalle rispettive consorti, avrà in dote per una settimana l’altrui compagna. Il resto è storia: il Manchester City va in vantaggio 2 a 0, ma lo United di Mourinho ribalta il risultato e si impone con una storia rimonta per 3-2. Tony “vince” la moglie di Amani. E fa strano, oggi, rileggere l’intestazione della scommessa: «Sono assolutamente sano di mente e non sono stato obbligato da nessuno a stipulare questo accordo». Per la cronaca: i patti sono stati rispettati. Ma chissà se Amani e Tony sono rimasti amici…