Manchester City-Manchester United, Pogba e Mourinho fanno uno scherzetto a Guardiola

Tantissime emozioni nel derby Manchester City-Manchester United. Festa per la vittoria della Premier League rinviata per i Citizens

Paul Pogba è stato offerto da Mino Raiola al Manchester City appena pochi mesi fa: lo ha rivelato Pep Guardiola, lo ha confermato il procuratore. Il centrocampista francese del Manchester United non stava attraversando un momento particolarmente positivo ma oggi è stato schierato nella formazione titolare da José Mourinho e il Polpo ha ripagato la fiducia del suo allenatore, spazzando via le critiche sul suo conto. Manchester City-Manchester United è terminata con il punteggio di 2-3 grazie a una grandissima e clamorosa rimonta dei Red Devils.

Vincent Kompany di testa e Ilkay Gundogan con una grandissima giocata hanno regalato il doppio vantaggio alla formazione di Pep Guardiola al 25′ e al 30′ del primo tempo ma nella ripresa i Red Devils hanno ribaltato il punteggio. Tre errori di Sterling a tu per tu con De Gea, poi la svolta. Al 53′ Paul Pogba ha sfruttato un assist di Sanchez e ha battuto Ederson con il destro. Due minuti più tardi ancora l’ex Juventus, stavolta con un colpo di testa, ha battuto il portiere del City e ha realizzato il gol del 2-2. Lo United non ha mollato e al minuto 69 Smalling, sfruttando un’altra dormita della difesa di Guardiola, ha gelato l’Etihad con il gol del 2-3. Festa ‘Scudetto’ rinviata per il City.