Guardiola attacca Raiola: «Mi accusa ma poi mi offre Pogba e Mkhitaryan»

Il tecnico del Manchester City ha lanciato una frecciata a Mino Raiola, rispondendo alle sue accuse. Ecco le parole di Pep Guardiola

Pep Guardiola non ci sta! Il tecnico del Manchester City è stato attaccato spesso da Mino Raiola, agente fra gli altri di Zlatan Ibrahimovic (l’ultima accusa risale allo scorso 25 marzo: «È un codardo, come uomo vale zero»). Il tecnico ha deciso di rispondere alle accuse del procuratore e ha svelato un clamoroso retroscena di mercato.

«Questa persona mi attacca ma due mesi fa mi ha offerto Henrikh Mkhitaryan e Paul Pogba» ha detto il tecnico del Manchester City che ha poi proseguito: «Sì, avete capito bene: due mesi fa mi ha proposto Pogba e Mkhitaryan per il Manchester City. Non può comportarsi come un cane, non mi può portare i suoi giocatori come un cane. Il paragone con il cane è brutto, deve portare rispetto ai cani».