Kessié Juventus, contatti tra i bianconeri e l’entourage: la richiesta del centrocampista è chiara ma la sua volontà…

Kessié Juventus, si muove qualcosa: contatti con l’entourage, le condizioni del giocatore e la sua chiara volontà di rientrare in Italia

Nel suo consueto appuntamento su YouTube, Matteo Moretto ha fatto il punto sulla situazione di Kessié, confermando la volontà del centrocampista di tornare in Italia. Il giornalista ha inoltre affrontato il tema dell’interesse della Juventus, spiegando che l’operazione potrebbe concretizzarsi solo a determinate condizioni economiche e tecniche

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PAROLE – «Il centrocampista ivoriano gioca attualmente all’Al-Ahli. Ha un contratto in scadenza a giugno. Sono mesi importantissimi per il futuro di Kessie perché lo avvicineranno ad una scelta. Sono diversi mesi che vi diciamo come la Juventus sia interessata a lui, ma non ci sono solo i bianconeri. Anche altre squadre sono sulle sue tracce.

Diciamo che il punto da cui partire è che per il giocatore la priorità è quella di tornare in Europa. E tra le destinazioni più allettanti per lui c’è l’Italia. Il suo agente ha avuto dei contatti con altre big del campionato di Serie A. In questo momento stiamo parlando dei primi approcci anche perché bisognerà capire quale squadra potrà spingersi per raggiungere alcune cifre. In questo momento Kessié non vorrebbe andare sotto i 5 milioni a stagione».