Kevin De Bruyne rassicura i napoletani: «L’operazione è andata bene. Ecco quando tornerò» - Calcio News 24

Kevin De Bruyne rassicura i tifosi del Napoli: «L’operazione è andata bene, sto già lavorando per tornare»

Un messaggio carico di positività e determinazione quello condiviso da Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli, che ha voluto aggiornare i tifosi sulle proprie condizioni fisiche dopo l’intervento chirurgico. Attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale X (ex Twitter), il fuoriclasse belga ha rassicurato tutti sulle sue condizioni, confermando che l’operazione è perfettamente riuscita e che la riabilitazione è già cominciata.

«Ciao a tutti, come sapete sarò fuori per un po’. La buona notizia è che l’operazione è andata alla perfezione. Il mio ritorno in attività è già iniziato! Grazie per tutti i messaggi! 💙», ha scritto De Bruyne, accompagnando le parole con una foto sorridente, simbolo del suo spirito combattivo.

L’ex Manchester City, arrivato al Napoli durante l’ultima finestra di mercato, ha subito un infortunio muscolare che lo costringerà a un periodo di stop forzato. Una tegola importante per la formazione partenopea, che puntava molto sulla sua qualità e sulla sua esperienza internazionale per dare solidità e visione di gioco alla mediana di Mazzarri. Tuttavia, l’atteggiamento positivo del giocatore e il suo rapido impegno nella riabilitazione lasciano ben sperare tutto l’ambiente.

Hi everyone, as you all know I will be sidelined for a while. The good news is that the surgery went perfect. My way back has already started! Thank you for all the messages! 💙 pic.twitter.com/r8VJ9ETqgg — Kevin De Bruyne (@KevinDeBruyne) November 3, 2025

Nei commenti al suo post, i tifosi del Napoli hanno risposto con migliaia di messaggi di incoraggiamento. Cuori azzurri, parole di sostegno e promesse di attesa: «Ti aspettiamo presto, campione», scrive qualcuno; «Torna più forte di prima», aggiunge un altro. Segno evidente di quanto il belga sia già entrato nel cuore del pubblico partenopeo, nonostante il poco tempo trascorso all’ombra del Vesuvio.

Secondo quanto trapela dall’ambiente medico del club, De Bruyne seguirà un percorso personalizzato di recupero, monitorato quotidianamente dallo staff sanitario. L’obiettivo è riportarlo in campo in totale sicurezza, senza forzare i tempi. La speranza è che possa tornare a disposizione entro i primi mesi del nuovo anno, magari per la parte decisiva della stagione.

Il suo messaggio, oltre a rassicurare i tifosi, testimonia ancora una volta la mentalità da leader che ha sempre contraddistinto Kevin De Bruyne: un campione abituato ad affrontare le difficoltà con determinazione e serenità. Il Napoli lo aspetta, consapevole che il suo ritorno potrà rappresentare un vero e proprio valore aggiunto nella corsa ai vertici della Serie A e in Europa.

