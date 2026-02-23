Kilicsoy Cagliari, il riscatto si avvicina: il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli

Kilicsoy Cagliari, il riscatto è sempre più vicino: il turco verso la conferma in rossoblù. Ecco tutti i dettagli

Nel prepartita della sfida contro la Lazio, il direttore sportivo del Cagliari Guido Angelozzi ha confermato la volontà del club di esercitare il riscatto per Semih Kilicsoy. L’attaccante turco, arrivato in estate dal Besiktas con la formula del prestito, sembra ormai destinato a restare in Sardegna. Per completare l’operazione, il Cagliari dovrà versare una cifra compresa tra gli 11 e i 12 milioni di euro, come stabilito dagli accordi con il club turco.

La crescita di Kilicsoy in maglia rossoblù ha convinto la dirigenza a puntare con decisione su di lui. Le sue prestazioni, sempre più apprezzate dai tifosi, hanno confermato il valore dell’investimento iniziale e spinto il club a non lasciarsi sfuggire l’opportunità di acquistarlo a titolo definitivo. Il Besiktas ha fissato il prezzo del riscatto, e il Cagliari è pronto a sostenerlo, consapevole del potenziale del giovane attaccante e del ruolo che potrà ricoprire nel progetto tecnico.

Con il contratto in scadenza a fine stagione, il futuro di Semih Kilicsoy sembra ormai scritto: il Cagliari vuole farne un punto fermo del proprio reparto offensivo. Angelozzi lo ha ribadito chiaramente, sottolineando l’intenzione del club di formalizzare l’acquisto e di puntare sul talento turco come elemento chiave per le prossime stagioni.