Kim Juve, i bianconeri monitorano il difensore del Bayern Monaco che può lasciare la Germania! I dettagli

Kim Juve, i bianconeri monitorano il difensore del Bayern Monaco: tutti i dettagli sul possibile colpo in difesa

Nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome per il calciomercato Juve. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky DE, i bianconeri starebbero monitorando le prestazioni del difensore del Bayern Monaco Kim Min-Jae, passato dal Napoli in Baviera per una cifra di 58 milioni di euro.

PAROLE – «Kim Min-jae potrebbe lasciare il Bayern quest’estate se arrivasse un’offerta adeguata. È consapevole della situazione, ma rimane concentrato sulla corsa al titolo. Diversi club hanno già espresso interesse: la Juventus sta tenendo d’occhio la situazione. Anche Chelsea e Newcastle sono interessate».