Kings World Cup Clubs, ufficiale la sede della finale: c’è l’annuncio!

La Kings World Cup Clubs, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la sede della finale che si disputerà il 14 giugno del 2025.

COMUNICATO – «Dopo il Camp Nou di Barcellona, l’Allianz Stadium di Torino e lo stadio BBVA di Monterrey, la finale della Kings World Cup Clubs 2025 si terrà nel più grande stadio al coperto d’Europa, la Paris La Défense Arena! La grande finale della Kings World Cup Clubs 2025, il torneo internazionale che riunisce i 32 migliori club dell’universo Kings, si disputerà il prossimo 14 giugno nell’emblematica e moderna Paris La Défense Arena. Dopo mesi di competizione elettrizzante, all’insegna di spettacolo e colpi di scena, la Kings World Cup Clubs rappresenterà l’apice del fenomeno Kings. La Coppa del Mondo per club si svolgerà a Parigi dall’1 al 14 giugno e l’atto finale si svolgerà proprio nel più grande stadio al coperto d’Europa, con una capienza superiore ai 30.000 spettatori. Un evento senza precedenti, che unirà calcio ed entertainment in un’esperienza unica. La prevendita dei biglietti per la finalissima inizierà domenica 4 maggio».